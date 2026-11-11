Al Pip è saltata internet, danni alle imprese 

Da due giorni l'intero Pip a Santu Perdu è senza linea internet. Bloccate le imprese della zona industriale di Guspini, dove lavorano seicento persone tra attività artigianali e commerciali con rapporti in tutta la Sardegna e diverse regioni italiane. La mancanza di collegamento non è solo un disagio tecnico: impedisce di utilizzare il sistema bancario, non si ricevono commesse e non s’inviano preventivi.

«Ogni giornata offline è un danno tra i 60mila e i 100mila euro», afferma l’imprenditore di materiali edili Leonardo Ducato Ruggeri, «e se un cliente fuori dall’Isola chiede un preventivo e non rispondiamo, va da altri. Spesso non torna più. Queste giornate senza rete sono diventate una costante da qualche anno». Il rischio, denunciano gli imprenditori, è di essere tagliati fuori dal mercato.

Concorda Corrado Angius (carpenteria metallica): «Siamo bloccati, chi non è reperibile perde il cliente». Preoccupato Walter Saba (profilati di ferro e alluminio): «Non possiamo ricevere ordini e fornire le merci richieste». Massimo Lampis (lavorazione del legno): «Il sistema di produzione e vendita è online, stiamo perdendo clienti». La situazione è definita «inaccettabile» dall’assessore alle Attività produttive, Federico Pilloni.

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