Al Piccolo Gatsby di Cagliari domani sera è la volta di Elisa Pilia 

Un nuovo spazio cittadino per la letteratura: è il Piccolo Gatsby di via Carducci 1 che a Cagliari ha dato via a una serie di appuntamenti ogni giovedì (alle 18) curati dalla bibliotecaria Silvia Boi. Domani è la volta della giovane scrittrice Elisa Pilia che presenterà il suo libro “La bambina del vetro”, edito da Il Maestrale, l’autrice dialogherà con Francesca Spanu.

I prossimi appuntamenti sono per giovedì 9 con il docente e scrittore Vincenzo Soddu che presenterà l’antologia “A cantare d’amore” di cui è curatore e saranno presenti in sala vari scrittori che hanno partecipato al progetto. Alcuni brani verranno letti e interpretati da Dario Cosseddu.

L’incontro successivo sarà per giovedì 16: protagonista Massimo Vincis che presenterà il suo lavoro intitolato “Le malattie dell’amore” edito da Amico Libro. Vincis dialogherà con Cosseddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA