Rassegna.
19 gennaio 2026 alle 00:26

Al Piccolo Gatsby con Cicilloni, Offeddu e Abate 

Proseguono gli appuntamenti con la letteratura sarda al Piccolo Gatsby di via Carducci 1 che a Cagliari ha dato via a una serie di appuntamenti ogni giovedì (alle 18) curati dalla bibliotecaria Silvia Boi. Dopo l’avvio con il poeta Luca Masala, si prosegue con la narrativa di Marta Cicilloni, Ciriaco Offeddu e Francesco Abate. Ma andiamo per ordine.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 22, alle 18, con Marta Cicilloni che presenta “Le nostre tracce” (Edizioni Clandestine) in dialogo con Silvia Manca. Cicilloni racconta la storia di Tommaso e Vittoria. Lui è un giovane brillante che ha lasciato l’Italia per cercare fortuna a Londra. Vittoria, invece, è rimasta nella stessa città del Sud e la sua routine si divide tra affetti fragili, ambizioni accese. Ma quando si ritrovano dopo anni...

Altre atmosfere giovedì 29 gennaio, sempre alle 18, con il best seller “Istella mea” (Giunti) di Ciriaco Offeddu che sarà affiancato nell’incontro da Andrea Fulgheri. Febbraio al Piccolo Gatsby si apre con Francesco Abate, che giovedì 5, stessa ora, racconterà il suo ultimo romanzo edito da Einaudi “Gli indegni”, accompagnato da Ciro Auriemma.

Per tutti gli incontri è consigliata la prenotazione al numero 375 9220200.

