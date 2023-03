Al Picchio l’unico gol rossoblù di Bucchi 

L'unico gol realizzato in 10 presenze con la maglia del Cagliari da Cristian Bucchi, fino allo scorso 4 febbraio allenatore dell'Ascoli, fu proprio ai bianconeri in Serie B nel 3-0 del 23 settembre 2003, recupero della prima giornata.

Momento toccante

Si gioca a Tempio, per la ristrutturazione del Sant'Elia, quinta partita del campionato della promozione (iniziato in ritardo per il caso Catania che aveva portato al format a 24 squadre). Cagliari di Ventura avanti al 12', con Esposito che sfrutta un pallone vagante in area. La rete spettacolare è di Suazo: al 63' l'honduregno riceve palla poco oltre centrocampo, ne salta due in dribbling e con un destro fulminante raddoppia. Lo stesso attaccante poco dopo fa espellere Martinelli. Nel secondo minuto di recupero, su punizione di Conti non trattenuta da Micillo, proprio Bucchi arriva e insacca: l'esultanza è in lacrime, indicando il cielo, con la commovente dedica alla compagna Valentina scomparsa sei mesi prima e l'abbraccio dei compagni.

Il bilancio

Il Cagliari ha vinto 11 volte in casa sull'Ascoli (anche l'ultima in B, 3-0 il 23 novembre 2015), perdendo 2 volte e pareggiando 3. Si è giocata anche un'altra partita in casa ma non a Cagliari: nel 2000 2-2 in Coppa Italia a Nuoro.