«Al pestaggio era presente anche Fedez» 

Milano . «Nel van c’era anche Fedez», hanno dichiarato due testimoni. Si tratta di due vigilantes che hanno riconosciuto il rapper tra le persone presenti al pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip aggredito alle 3,30 della notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua casa a Milano. «C’era anche una ragazza bionda», hanno aggiunto. Nel fascicolo aperto dal pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, Fedez non è indagato anche perché Iovino – salito agli onori della cronaca rosa nella vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi per un caffé preso con la showgirl – non ha presentato denuncia, ma la presenza del cantante sarebbe confermata anche dalle telecamere di sorveglianza del condominio che hanno inquadrato la scena.

Intervento al Lingotto

«Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia». Ha detto Fedez, ieri al Salone del Libro di Torino, prima dell’incontro in tema di salute mentale, parlando del caso del pestaggio di Cristiano Iovino. «Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente. Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultrà del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza, ma non viene portata in ospedale. Non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia».

Le indagini

Gli inquirenti stanno indagando sul pestaggio deciso con una vera e propria spedizione punitiva, successiva a una lite scoppiata nel locale The Club. Nella discoteca qualche ora prima c’era stata infatti una rissa tra Fedez, insieme ad alcuni capi ultras del Milan, e Iovino sedata a fatica dalla security del locale che ha poi fatto uscire tutti. Al suo ritorno a casa, Iovino è stato aggredito da un gruppo di persone scese da un minivan nero ma, all’arrivo dei carabinieri, non ha voluto sporgere denuncia, dicendo di non aver riconosciuto nessuno.

La donna misteriosa

È Ludovica Di Gresy, ha rivelato il Corriere della Sera, la ragazza bionda della lite tra Fedez e Iovino. Si tratta di una studentessa milanese attiva sui social. I vigilantes – guardiani del complesso residenziale di via Traiano dove abita Iovino – hanno dichiarato che con Fedez, che era lì insieme a vari ultrà del Milan, c’era una ragazza bionda, la stessa che si vede col rapper nelle immagini della rissa nel privé della discoteca The Club.

