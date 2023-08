Al Pedras et Sonus Battaglia e Floris  

Il progetto “Perpetual Possibility” della cantante Camilla Battaglia caratterizzerà oggi la terza giornata del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023 di Mogoro: appuntamento alle 19.30 al Nuraghe Cuccurada per una performance dedicata ad alcuni passaggi contenuti nei versi dei “Quattro Quartetti” di T. S. Eliot, accompagnata dal passo cadenzato delle maschere del Gruppo Etnico Cultuale Mamutzones de Samugheo.

L’artista

Camilla Battaglia, nasce nel 1990, figlia d’arte del pianista Stefano Battaglia e della cantante Tiziana Ghiglioni, ha una formazione classica, come pianista e cantante. Ma il Dna jazzistico familiare non tarda a manifestarsi: appena ventenne esordisce su disco con il trio di Renato Sellani (Joyspring) e nello stesso anno si fa notare al Premio Internazionale Massimo Urbani. Nel 2011 si distingue al Premio Internazionale Chicco Bettinardi e nel frattempo si afferma in vari concorsi organizzati da festival jazz italiani. La si trova come voce solista (e talvolta corale) con l’Orchestra Jazz della Sardegna, la Siena Jazz Orchestra, l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani e la Civica Jazz Band diretta da Enrico Intra. Il primo disco da leader arriva nel 2016 (“Tomorrow-2more Rows of Tomorrows”), il secondo nel 2018 “EMIT: RotatoR TeneT” è un lavoro altamente concettuale, dove scrittura e improvvisazione sono in bilico una sull’altra.

Secondo set

La serata del festival proseguirà a Mogoro, dove a partire dalle 22.30 il trio del chitarrista Antonio Floris, con la partecipazione di Lorenzo Manfredini al trombone, suonerà al Caffè Gitano, inaugurando ufficialmente la seconda edizione di Jatzilleri, il festival nel festival che trasforma i locali mogoresi in veri e propri jazz club.

Domenica

Ancora il Nuraghe Cuccurada farà da scenario alla quarta giornata del festival: domani, domenica 20 agosto, alle 19.30 il contrabbassista Paolo Damiani porterà il suo album “Memorie future”, la cui musicalità sarà accompagnata dalla danza e dai movimenti tipici di una rappresentanza delle maschere tradizionali del paese di Ilbono, le Janas e Amaymonaus. Il secondo appuntamento di Jatzilleri alle 22.30 ospiterà il P.N.L. Swing Trio presso Il Tunnel, con Piera Marsilio (voce, sax, ukulele), Nick D’Orazio (voce, chitarra, ukulele) e Luca Grani, chitarra, basso.

Tra gli ospiti dei prossimi giorni il progetto Le Scat Noir e la cantante Claudia Aru. (red. spet.)

