Al parco un tuffo nel Medioevo, si rievoca la battaglia di Quarto 

Il parco di Molentargius si prepara a diventare lo scenario della Battaglia di Quarto, avvenuta il 6 ottobre 1353, in un tuffo nel passato che lascerà a bocca aperta i visitatori.

L’occasione è la singolare iniziativa organizzata dall’associazione Memoriae Milites con il patrocinio del Comune e che prevede due giornate di rievocazioni storiche nell’area verde dalla parte dell’ingresso di via Don Giordi, sabato e domenica.

È prevista la partecipazione di diverse associazioni della Sardegna. Insieme ai Memoriae Milites saranno protagonisti i Sagittarii Vagantes e la Compagnia dell’Ariete Rampante di Iglesias, la Corporazione Arcieri Medievali e gli Arcieri del Castello di Sanluri e il Popolo dai Mille Colori di Monserrato.

Tutti appassionati di storia che studiano gli elementi e gli oggetti tipici del periodo a cui si riferiscono, come armi, vestiti, ma anche mobilia, armature e persino danze, per ricreare così la società di un tempo. Attingendo a fonti storiche dedicate esaminano i reperti per ricrearli e appunto indossarli e utilizzarli durante le rievocazioni.Nel corso delle due giornate sarà allestito un villaggio medioevale in piena regola. Saranno messi in scena combattimenti e scontri in armatura, dimostrazione di arti e mestieri, un torneo di tiro con l'arco storico, la rappresentazione di un matrimonio, il conio di monete e varie sessioni di danze medievali. Cui sarò la possibilità di conoscere riti e misteri dell’epoca e di imparare anche come si preparavano le pozioni.

