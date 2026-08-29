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San Gavino
30 agosto 2026 alle 00:24

Al parco Rolandi arredi divelti e rifiuti ovunque 

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Da più di due anni il parco comunale “Rolandi” di San Gavino, dove sono in corso i lavori di riqualificazione, è senza gestione e per la terza estate consecutiva mancano i servizi come i bagni o il chiosco-bar. Fioccano le lamentele e sembra che l’aria verde sia diventata terra di nessuno, come rimarca il pensionato Pasquale Marongiu: «Il parco è quasi completamente al buio e con i tre cancelli spalancati anche di notte. L’amministrazione comunale deve intervenire subito».I tavoli in pietra sono danneggiati e i sacchi colmi di rifiuti sono sparsi ovunque.

«I ritardi del cantiere non hanno consentito di restituire il parco alla cittadinanza in tempo per l’estate e comprendiamo il disappunto di bambini, famiglie e di tutti coloro che attendevano di poter tornare a vivere questo spazio», dice il sindaco Stefano Altea. «Come amministrazione abbiamo avviato un importante intervento di riqualificazione del parco con un investimento di oltre 100mila euro. Non si tratta della semplice sostituzione di alcuni giochi, ma di una riqualificazione dell’intera area, pensata per offrire spazi più sicuri, inclusivi e funzionali. Il progetto prevede una nuova organizzazione delle aree ludiche, con giochi dedicati anche alla fascia di età 0-3 anni, nuovi camminamenti, una moderna pavimentazione antitrauma nelle aree gioco, il rifacimento dell’impianto di irrigazione, le predisposizioni per illuminazione e videosorveglianza e l’installazione di nuove attrezzature ludiche».Il Comune sta lavorando anche alla predisposizione del nuovo bando per l’assegnazione del chiosco, prevedendo un affidamento di lunga durata, svincolato dalla manutenzione del verde.

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