Al parco Mondo Cane arrivano i segugi che scovano il diabete 

Con l’arrivo della bella stagione si intensificano gli appuntamenti dedicati al benessere animale, organizzati dal Comune. Dopo il successo del primo incontro di qualche giorno fa nel litorale, nei prossimi giorni si torna nel centro urbano.

L’appuntamento è fissato per il 20 maggio alle 17 al Parco Mondo Cane, in via Lussemburgo all’angolo con via Monsignor Angioni. Si parlerà di “Tutela, salute e sicurezza”.

È un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, ai proprietari e ai futuri proprietari di animali da compagnia e alle associazioni animaliste. Saranno presenti educatori cinofili, pronti a raccontare come si instaura un corretto rapporto tra l’animale e l’uomo e ancora le Guardie zoofile OIPA, l’associazione Atto D’Amore con il progetto “Randagio a risorsa”, che addestra cani da allerta diabete, tumori, epilessia. Saranno inoltre presenti le associazioni di volontariato, che si occuperanno della promozione delle adozioni e il Comitato dei quartieri.

Intanto è confermata per venerdì un’altra giornata per l’applicazione gratuita del microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina. L’iniziativa, in programma dalle 9 alle 12, al Parco Parodi, è in collaborazione con il Servizio veterinario dell’Ares e il garante comunale degli animali, con il supporto degli operatori del canile Shardana e di Amici del Branco. Per accedere al servizio sarà necessario presentare un documento di identità e il codice fiscale. È possibile prenotarsi chiamando il numero 3470324998, dalle 13 alle 14.30. Sarà comunque possibile presentarsi anche senza prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA