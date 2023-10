Al parco la fisica che sembra facile 

La soglia di attenzione si riduce in modo preoccupante? Dipende da chi la attira, questa attenzione. Provate a partecipare a un evento di Matteo Tuveri, fisico teorico, divulgatore scientifico e comunicatore, ricercatore all’Università di Cagliari e all’Infn, per avere la prova che si può restare attaccati a un racconto, anche se è il racconto di una storia lunga 14 miliardi di anni.

La prossima occasione è domani alle 17 all’Orto del cappuccini quando Tuveri parlerà del suo libro “S’Universu a Bolu. Contixeddus po piticus e mannus po scoberri sa mundu de sa fìsica de oi”. Lo farà dialogando con Arianna Steri, ingegnere chimico e ricercatrice nella sezione cagliaritana dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

«Il libro è un viaggio divulgativo nell’universo alla scoperta di alcuni dei fenomeni più intriganti che lo contraddistinguono», si legga nella descrizione del testo, «È un viaggio dentro un pezzo importante della fisica del Novecento e della fisica contemporanea, quella che parte con le rivoluzioni scientifiche della meccanica quantistica, della relatività speciale e generale di Einstein e confluisce nella fisica delle particelle e nel mondo dell’astrofisica e della cosmologia. Un testo adatto

a tutte le età», aggiunge Tuveri, che consiste in 30 racconti divulgativi per entrare in contatto con la fisica di oggi; 30 filastrocche per giocare con la fisica. Tanti aneddoti che sanciscono il legame della fisica con la Sardegna, con riferimenti alla cultura orale sarda sparsi qua e là tra i versi e le rime, come i “dicius” o i “contixeddus” tipici della Marmilla e del Campidano. S’universu a bolu è anche un glossario “fisico” per non perdersi neanche per un attimo durante un viaggio spaziale che conduce i lettori dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo».

