Al parco la festa dell’inclusione 

Mohamed ha 16 anni e arriva dalla Costa d’Avorio. Cinque anni fa ha salutato la sua famiglia, è salito su una barca ed è partito, carico di speranza con il sogno di una vita e di un futuro migliore. Come lui anche Mori, Amin, Kemal e tanti altri minori stranieri non accompagnati che sono ospiti delle Comunità sparse nell’Isola. E ieri tutti si sono ritrovati in città, al parco del Popolo Kurdo a Pitz’e Serra per l’iniziativa “Noi-Un’unica comunità”, organizzata dall’associazione Tutori e tutrici Msna della Sardegna, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione di Sardegna.

La festa dell’inclusione

Un’ intera giornata all’insegna dell’arte e della musica, oltre che della solidarietà e dell’integrazione che ha visto i ragazzi stranieri interagire insieme agli alunni delle scuole superiori cittadine a cominciare dal liceo artistico Brotzu. Tutti insieme si sono cimentati nella street art con gli artisti Conan e Flè e hanno ballato al ritmo della musica dei dj.«Sono partito con la barca dalla Libia» racconta Mohamed, «avevo 11 anni e il viaggio non è stato molto brutto perché ai più piccoli li trattano bene. Io adesso sto nella Comunità di Bolotana, vado a scuola, gioco a calcio e sono felice. Qui in Sardegna sono stato ben accolto, mai avuto problemi di integrazione». Insieme con lui su quel barcone c’era anche Mori, 17 anni, della Guinea: «Siamo stati 12 ore su quella nave. Io ho deciso di lasciare la mia terra perché anche se non c’è guerra, c’è tanta povertà. Volevo un futuro migliore. Lì ho lasciato i miei genitori e i miei fratelli ma quando compirò 18 anni andrò a trovarli». Amin, 16 anni, tunisino, studia da elettricista: «Mi piace molto e voglio diventare un elettricista ricco», dice. «Sono venuto qui per questo, per dimenticare la povertà». Uno degli ultimi arrivati è Kemel, 16enne algerino che è qui da due mesi e sogna «di fare lo chef. Sono bravo soprattutto a fare la pizza, la pizza italiana. La mia famiglia mi manca, ma sono contento della scelta che ho fatto di venire qui».

I volontari

«Il titolo dell’iniziativa dice già tutto – spiegano Adriana Cappai e Anna Maria D’Angelo, dell’associazione Tutrici e Tutori –. La nostra idea era fare qualcosa che mettesse assieme minori non accompagnati delle Comunità con gli altri studenti delle scuole della Città Metropolitana, usando il loro linguaggio che è quello della musica e della street art». In quanto non accompagnati, «la legge dà loro la possibilità di avere un tutore. Per noi sono prima di tutto persone che possono stare e vivere con gli altri mentre invece in genere si tende a ghettizzarli».

Insieme ai ragazzi anche lo chef Chef Daniele Cui, che aveva partecipato alla sesta edizione di MasterChef Italia, che alla fine ha preparato un pranzo speciale per tutti.

