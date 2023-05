Al parco in auto e scooter 

Moto e auto parcheggiate, ieri pomeriggio, nell’ingresso pedonale che da via Rosselli porta al cuore del parco Sergio Atzeni. La foto è diventata virale e prima di essere condivisa sui social è stata inviata con le targhe ben visibili alla polizia locale. In quelle ore però gli agenti non prestano servizio. La speranza dei cittadini è che le telecamere del parco e delle strade limitrofe siano operative, solo così la municipale potrà risalire agli automobilisti indisciplinati e sanzionarli.

