«Al parco Europa servono bagni pubblici» 

La richiesta era già stata presentata anche negli anni scorsi ma il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu ‘non ha ancora avuto risposte e continua nella sua battaglia: dotare il parco Europa di via Germania di bagni pubblici.

Nei giorni scorsi la richiesta è stata presentata al nuovo dirigente dell’assessorato all’Ambiente Pierpaolo Fois nel corso di un incontro dove sono state sollevate anche altre problematiche tra cui la necessità della realizzazione di un’area cani recintata.

«La presenza di cani senza guinzaglio costituisce un problema soprattutto per molte mamme con bimbi piccoli», spiega il presidente del comitato Mario Sotgiu. «Abbiamo fatto presente anche il problema rappresentato dagli alberi di via Portogallo che non sono stati potati e che con le loro chiome limitano la luce dei lampioni e ostruiscono anche i parcheggi».

Problemi poi anche nel parco del Popolo Kurdo dove, «camminare a piedi nel viale è diventato molto pericoloso specialmente per le persone anziane a causa di alcune pianelle saltate a causa delle grosse radici che hanno invaso il camminamento». La richiesta è anche di sistemare i cartelli con le regole da rispettare nelle aree cani presenti nei diversi quartieri.

