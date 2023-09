Al parco di Zinnuri le attività de “La tana nel bosco” 

A Bauladu va avanti il progetto “La tana nel bosco”, promosso anni fa da diverse famiglie del paese. Le attività si svolgono nel parco di Zinnuri che il Comune ha deciso di dare in concessione appunto all'associazione Tzilighertas, proprio per il progetto di educazione comunitaria. «Abbiamo deciso di darlo in concessione fino a giugno 2024 - spiega il sindaco Ignazio Zara - Naturalmente gratuitamente. In cambio però dovranno essere rispettate alcune regole». L’associazione si dovrà occupare del ritiro dei rifiuti, della pulizia, di realizzare almeno due attività educative a titolo gratuito per la cittadinanza e del decoro degli spazi. ll progetto si sostiene mediante la condivisione delle spese da parte delle famiglie e attraverso giornate di autofinanziamento. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA