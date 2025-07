Al parco d’estate: nove ragazzi con un libro in mano 

Seduti in cerchio sulle panchine, cullati dal maestrale fresco che si insinua tra i carrubi e le magnolie. Mattina di fine luglio in un parco cagliaritano: nove ragazzi e nove libri in mano, un silenzio tagliato solo dal fruscio delle foglie spazzate dai giardinieri e dal sibilo stridulo dei pappagallini. Le biciclette appoggiate accanto, non c’è traccia di telefonini. Una scena ai confini della realtà al tempo dell’adolescenza spesso stritolata da social e intelligenza artificiale. Hanno dai quindici anni a poco più, quasi tutti minorenni: «Stiamo facendo una nuova esperienza, rinunciando per un po’ di tempo a utilizzare i nostri cellulari. Leggiamo, chiacchieriamo».

Amicizia e lettura

Scuole diverse ma amicizia comune: «Ognuno legge il suo libro, poi ne parliamo. È un modo per confrontarci, per raccontare i nostri punti di vista». Da Dorian Gray al giovane Werther e tanti altri: «In questo momento abbiamo tutti libri diversi, ma capita anche di scegliere un testo unico. Poi ognuno dice cosa ne pensa. Se gli è piaciuto, se non ha capito qualcosa».

Telefonini lontani

WhatsApp e TikTok restano chiusi negli zaini: «Abbiamo una regola», dicono in coro, «nessuno deve toccare il proprio smartphone. Ci stiamo abituando, è un’esperienza divertente».

In quel parco alle porte della città c’è chi passeggia, chi corre, chi fa esercizi nelle “palestrine” attrezzate sul prato, c’è chi cura i gatti, ci sono i gruppi estivi di bambini con i genitori al lavoro. Ma soprattutto c’è l’entusiasmo dipinto sui volti di quei ragazzi: è la ventata di freschezza che non ti aspetti. Una scena che fa saltare il banco dei cliché più scontati sulle giovani generazioni.

La cultura nel parco

Non ci sono filtri o schermi digitali tra gli alberi attraversati dalla voglia di leggere e conoscere dei nove lettori inaspettati. La sensazione è che quei ragazzi con il libro in mano si ritroveranno con più carte da giocare nella partita del loro futuro. Quanto meno è bello pensarlo. (g.z.)

