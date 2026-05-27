Al parco delle Terrecotte pannelli fotografici e nuovi giochi per bimbi 

Una costante cura del verde, la manutenzione delle aree dedicate ai più piccoli e l’apertura a iniziative culturali per riscoprire la storia del territorio. Il parco delle Terrecotte ad Assemini è uno spazio urbano che si conferma quotidianamente punto di riferimento per la comunità registrando ogni pomeriggio un’alta affluenza di frequentatori.

Nessuno stravolgimento strutturale in vista per l’area ma la prosecuzione di un percorso di gestione ordinaria già avviato che ha visto, tra le altre cose, l’affidamento dei servizi del bar. Tra gli interventi programmati a breve termine si inserisce un’attenzione specifica per le aree ludiche: «Sono previste la sistemazione e la sostituzione di alcuni giochi per bambini per garantire la massima sicurezza e migliorare la fruibilità dello spazio», dice il sindaco Mario Puddu.

Accanto alla gestione quotidiana del parco ha preso forma durante l’ultima edizione di “Buongiorno ceramica” una proposta di valorizzazione culturale nata dagli studi del demologo Luigi Scalas e del fotografo Antonio Curcio, autori della ricerca “Terra, fuoco, identità”. L’idea, appoggiata dall’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas e concepita come un’integrazione e un valore aggiunto per l’area, prevede la creazione di un percorso didattico e storiografico diffuso. Attraverso l’installazione di pannelli espositivi e fotografici i visitatori potranno conoscere da vicino l’antica arte dei vasai e le diverse fasi di lavorazione della terra e dell’argilla (“su strexu ‘e terra”).

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