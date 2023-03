Al parco della Sughereta arrivano 30 mila euro 

Oltre a essere prigionieri dei vandali, i parchi urbani sono orfani di arredi moderni e confortevoli. Uno dei primi provvedimenti del commissario Francesco Cicero, si concentra proprio sull’ammodernamento de La Sughereta, l’unico polmone verde della cittadina meta di tante famiglie che si ritrovano per trascorrere momenti di relax e divertimento, soprattutto ora con l’inizio della bella stagione. Cicero ha autorizzato la richiesta di finanziamento di 30 mila euro a beneficio del parco, tirato a lucido dagli ex cartai, con il potenziamento delle aree riservate al gioco e alle attività ludiche in generale.

Un primo intervento di decoro destinato alla struttura, che appena dieci giorni fa ha subito l’ennesimo raid vandalico in cui sono stati danneggiati infissi e arredi. Per risalire all’identità dei responsabili degli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Tortolì. Un’altra area sotto la lente del Comune è piazza Rinascita, il parco in pieno centro cittadino che presenta più di una cicatrice. Gli intrattenimenti riservati ai più piccoli sono gli stessi da oltre vent’anni. Il parchetto, intitolato a Carlotta e Daniela Locci, sorelline vittime di violenza, è un gioiello architettonico a ridosso della strada dello shopping che resta buono in ogni stagione per gli assalti vandalici e le trasgressioni degli incivili.

Sulla sagoma circolare, alla base del maxi lampione, bande di ragazzini continuano ad abbandonare cartoni di pizza e lattine di bibite. (ro. se.)

