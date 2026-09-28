Al Parco Craboni concerti, nuove luci e un chiosco 

Non più solo un’area verde per passeggiate e relax, bensì un parco attrezzato per ospitare attività turistiche, ristorazione e iniziative. È il futuro immaginato dal Comune di Maracalagonis per il Parco urbano Craboni.L’ufficio Tecnico ha affidato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area. Secondo quanto annuncia la sindaca Francesca Fadda, gli interventi dovrebbero entrare nel vivo tra dicembre e gennaio.

Il progetto prevede la realizzazione di un chiosco panoramico all’ingresso del parco, dal quale sarà possibile osservare il paese e il suo territorio. Previste inoltre strutture per la ristorazione e i servizi turistici, inserite nel contesto naturale e realizzate prevalentemente in pietra e legno.Una parte della pineta sarà attrezzata per ospitare concerti, matrimoni, iniziative estive e appuntamenti privati, mentre altre zone saranno dedicate al relax, con amache e percorsi ombreggiati.Tra gli interventi annunciati c’è anche la riqualificazione dell’anfiteatro naturale già presente, che sarà dotato di un nuovo sistema di illuminazione.

Un capitolo importante riguarda il verde. Il progetto comprende la realizzazione di impianti di irrigazione per l’intero parco, con l’obiettivo di consentire una manutenzione più efficace dell’area durante tutto l’anno. Parallelamente è in corso un altro progetto, seguito dal geometra Picci, che prevede ulteriori interventi sull’irrigazione e l’ampliamento delle passerelle esistenti.Uno degli elementi sui quali punta maggiormente il Municipio è la posizione del parco, caratterizzata da un’ampia visuale sul territorio, dalla Sella del Diavolo fino all’abitato di Maracalagonis.

Conclusa la fase dei lavori, il Comune prevede di procedere con l’affidamento della gestione dell’area, comprese le attività legate al chiosco, alla ristorazione e agli eventi. La gestione del verde resterà invece in capo agli uffici comunali.

«L’obiettivo è non avere più soltanto un parco per una passeggiata, ma che produca lavoro, turismo e servizi per le famiglie», spiega la sindaca Fadda, che ha annunciato per i prossimi giorni la pubblicazione del cronoprogramma dettagliato degli interventi nel Parco urbano Craboni.

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