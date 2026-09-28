SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Maracalagonis.
29 settembre 2026 alle 00:27

Al Parco Craboni concerti, nuove luci e un chiosco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non più solo un’area verde per passeggiate e relax, bensì un parco attrezzato per ospitare attività turistiche, ristorazione e iniziative. È il futuro immaginato dal Comune di Maracalagonis per il Parco urbano Craboni.L’ufficio Tecnico ha affidato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area. Secondo quanto annuncia la sindaca Francesca Fadda, gli interventi dovrebbero entrare nel vivo tra dicembre e gennaio.

Il progetto prevede la realizzazione di un chiosco panoramico all’ingresso del parco, dal quale sarà possibile osservare il paese e il suo territorio. Previste inoltre strutture per la ristorazione e i servizi turistici, inserite nel contesto naturale e realizzate prevalentemente in pietra e legno.Una parte della pineta sarà attrezzata per ospitare concerti, matrimoni, iniziative estive e appuntamenti privati, mentre altre zone saranno dedicate al relax, con amache e percorsi ombreggiati.Tra gli interventi annunciati c’è anche la riqualificazione dell’anfiteatro naturale già presente, che sarà dotato di un nuovo sistema di illuminazione.

Un capitolo importante riguarda il verde. Il progetto comprende la realizzazione di impianti di irrigazione per l’intero parco, con l’obiettivo di consentire una manutenzione più efficace dell’area durante tutto l’anno. Parallelamente è in corso un altro progetto, seguito dal geometra Picci, che prevede ulteriori interventi sull’irrigazione e l’ampliamento delle passerelle esistenti.Uno degli elementi sui quali punta maggiormente il Municipio è la posizione del parco, caratterizzata da un’ampia visuale sul territorio, dalla Sella del Diavolo fino all’abitato di Maracalagonis.

Conclusa la fase dei lavori, il Comune prevede di procedere con l’affidamento della gestione dell’area, comprese le attività legate al chiosco, alla ristorazione e agli eventi. La gestione del verde resterà invece in capo agli uffici comunali.

«L’obiettivo è non avere più soltanto un parco per una passeggiata, ma che produca lavoro, turismo e servizi per le famiglie», spiega la sindaca Fadda, che ha annunciato per i prossimi giorni la pubblicazione del cronoprogramma dettagliato degli interventi nel Parco urbano Craboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, scattati i primi tagli Assopetroli: estendere gli sconti

L’assessore Meloni: stanziati 60 milioni per affrontare i rincari 
La curiosità.

A Nuoro i ribassi arrivati solo nel pomeriggio

Gianfranco Locci
Iglesias.

Ambiente, attacco dei comitati

Maurizio Liscia
L’elezione

Omar Chessa è il nuovo rettore

Il docente di Costituzionale guiderà l’Università di Sassari fino al 2032 
Emanuele Floris
Il test

A Reggio Calabria Vannacci non punge: vince il centrodestra

A Roscioli (FI) oltre metà dei voti ma l’affluenza si ferma al 22,3% 