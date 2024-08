Al parco Atzeni va in scena la cena colorata 

Rivivere “su bixinau”, quando giovani e adulti si riunivano la sera nei cortili delle case campidanesi o nei vicoli del centro storico per condividere insieme una tavola imbandita tra canti e aneddoti. Succedeva sempre per una festa particolare o alla fine di una giornata trascorsa nei campi.

Stasera al parco Sergio Atzeni dalle 20.30 sarà possibile rivivere quell’atmosfera grazie alla manifestazione “Cene colorate”, promossa dell’assessorato alla cultura, nell’ambito del programma “Sere colorate 2024”.La cena è caratterizzata obbligatoriamente dai colori che richiamano il gagliardetto del Comune: rosso, bianco, verde, blu, giallo e marrone. All’evento si sono iscritte circa 200 persone e i colori scelti sono prevalentemente il bianco e il blu.

Gli abiti da indossare e le tovaglie dovranno rispettare i colori indicati e ogni partecipante dovrà comunicarli in fase di iscrizione. «I piatti, le posate e bicchieri dovranno essere in vetro, ceramica o in alternativa materiale compostabile molto elegante. Il tovagliato deve essere assolutamente in tessuto. Non sarà possibile utilizzare la plastica e la carta», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. «Ogni partecipante dovrà provvedere a portare oltre al cibo e alle bevande, tutte le stoviglie e i tovagliati: sono banditi carta, plastica, l’usa e getta». Tavoli e sedie, per agevolare l’organizzazione, saranno forniti dal Comune. I partecipanti dovranno lasciare pulita l’area portando via tutti i rifiuti.

