Al Palio dei Comuni non correranno i cavalli purosangue 

Una decisione presa a malincuore. Tuttavia, la Società ippica di Fonni si adegua alle indicazioni ministeriali: il Palio dei Comuni, tra gli appuntamenti equestri più sentiti dell’Isola, in programma la prima domenica di agosto, si correrà senza i cavalli purosangue. Spazio dunque solo ai cavalli della tradizione, agli anglo arabi. «La speranza, però, è che nel 2026 le cose possano cambiare e si possa dare nuovamente vita al circuito sardo delle corse “a puri”», dice il presidente della società fonnese, Franco Masuri.La scelta era nell’aria. In Sardegna il tema è al centro delle discussioni, da settimane, non solo tra gli appassionati. Da nord a sud dell’Isola il copione accomuna. Così, anche l’impianto di San Cristoforo si deve attenere alle indicazioni ministeriali, sebbene sia adatto a queste competizioni. E il disappunto affiora per quel decreto che lede tradizioni radicate. «Il decreto del ministero dell’Agricoltura, pubblicato il 10 marzo scorso, non consente l’impiego di cavalli di razza purosangue inglese al di fuori degli impianti ufficiali autorizzati dal Masaf e dalla Fise», spiegano dalla Società ippica fonnese. «Di fatto, ha sancito per la stagione ippica 2025 la cancellazione delle storiche corse con i cavalli purosangue». (g. l.)

