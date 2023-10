Al Palazzo di città l’arte dei fratelli Melis 

Dopo Inge Morath i fratelli Melis. Il Palazzo di città ospita da ieri al 28 gennaio la mostra “Una famiglia d’arte nell’Isola dei colori”.

Curata da Giorgio Pellegrini, l’esposizione racconta il ricco percorso artistico dei tre fratelli Melis - Melkiorre, Federico e Pino, e della sorella Olimpia - che possono essere annoverati tra le figure più rappresentative nella scena dell'arte in Sardegna tra le due guerre. Tra dipinti e manufatti in ceramica, l'esposizione è stata divisa in cinque sezioni. «Sarà una mostra dinamica», ha spiegato Maria Dolores Picciau, «perché verrà arricchita di nuove produzioni che, così come il resto del materiale, stiamo continuando a riscoprire e recuperare. Per dare il giusto riconoscimento alla famiglia Melis».

Gli orari

L’esposizione resterà aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. «Stiamo parlando», ha aggiunto il curatore, Giorgio Pellegrini, «dei pionieri dell'artigianato artistico in Sardegna. E in questo modo omaggiamo loro ma anche tutti gli artigiani verso i quali non è mai mancata l'attenzione». L’ingresso costa 8 euro per i biglietti interi e 4 per la metà, ma sono previste anche delle convenzioni.

Autori locali

«Questa esposizione», ha concluso Enrica Anedda Endrich, «è in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione che intende alternare mostre internazionali con la valorizzazione della nostra arte, da preservare, curare e promuovere».

