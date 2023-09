Al PalaPirastu Dinamo e Olimpia 

La Cagliari del basket è pronta a indossare l’abito della festa: domani e domenica, al PalaPirastu, torna il tradizionale appuntamento di fine estate con il “City of Cagliari”, quadrangolare amichevole che porta nell’Isola il profumo della grande pallacanestro europea.

Per l’edizione numero 13, la Fip Sardegna ha scelto di fare le cose in grande: oltre alla Dinamo Sassari, al lavoro in vista del 14°campionato consecutivo in Serie A, saranno presenti al via ben tre formazioni di Eurolega: i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, i serbi della Stella Rossa Belgrado e i francesi dell’Asvel Villeurbanne.

A inaugurare il torneo, sabato alle 18, saranno Milano e Asvel. A seguire (20.30) scenderanno in campo Sassari e Stella Rossa. Domenica, negli stessi orari, sono previste le due finali.

Nonostante qualche defezione causa Mondiale, potremo ammirare dal vivo una vera e propria parata di stelle: i fari saranno puntati soprattutto su Mirotic, colpo estivo di Milano, e sul funambolico Teodosic, che dopo il quadriennio a Bologna ha scelto di tornare in patria nella Stella Rossa.