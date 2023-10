Al Palace Hotel di Gstaad con il maestro Polański 

Si direbbe proprio che ultimamente gli autori cinematografici e di show televisivi abbiano voluto concentrarsi più da vicino nell’osservare e raccontare con dovizia di dettagli lo stile di vita dei multimilionari. Lo scorso anno ha vinto la Palma d’Oro a Cannes l’eccezionale black comedy “Triangle of Sadness” - del regista svedese Ruben Östlund - un capolavoro d’inimitabile acutezza capace di conferire al tema una chiave di lettura inedita, ritraendolo in un’ottica estrema e dissacrante con sfacciata enfasi sull’eccesso e le contraddizioni di classe. Stessa fortunata sorte è capitata alla serie televisiva HBO in due stagioni “The White Lotus”, premiata con svariati Emmy e anche in questo caso - ispirandosi ai soggiorni negli resort di lusso - meritevole di aver inscenato situazioni al limiti del parossismo con forte impatto sul pubblico. Effettivamente lo spunto da cui traggono linfa questo genere di operazioni non può che fondarsi sulla curiosità e l’intrigo: come trascorrono questi inarrivabili super ricchi le loro giornate? Da quali improbabili abitudini vanno traendo piacere? E in che misura riescono a mantenersi coi loro eccessi entro i limiti della legalità? Col suo “The Palace” il maestro Roman Polański risponde a queste e molte altre domande favorendo un originale punto di vista che ritrova molto del linguaggio grottesco e provocatorio adottato in titoli precedenti come “Carnage”, modellandolo per retrocedere fino allo scocco degli anni duemila nel pieno presagio di un’imminente catastrofe globale.

La storia

Alloggiando al Palace Hotel di Gstaad, in Svizzera, un nutrito gruppo di ospiti d’eccezione si prepara a trascorrere la notte di Capodanno godendo del lusso e dei servizi esclusivi di cui dispone la struttura. Ma le richieste improbabili e i vizi stravaganti per i quali ciascuno esige le dovute attenzioni metterà in seria difficoltà il personale autorizzato, creando un’escalation di complicazioni al limite dell’ingestibile. Il tutto dietro lo spettro incombente del “millennium bug”, che minaccia la stabilità finanziaria e lo status dei clienti, cui si cercherà di correre ai ripari adottando misure ben poco ortodosse. Nell’arco dell’intero ultimo giorno dell’anno scivoliamo in un’ondata di pomposa irriverenza rimbalzando fra una scena e l’altra con ritmo spasmodico ed irregolare.

Applausi

La direzione espressiva conferita ai personaggi antepone al surrealismo del contesto la veridicità delle loro azioni, suscitando un effetto comico irresistibile senza cader troppo vittima della forzatura. Olivier Masucci - il direttore dell’hotel - regala a questo proposito un’interpretazione magistrale, affidandosi al suo incrollabile aplomb per rispondere agli accadimenti con immancabile prontezza. Altra menzione d’onore per Mickey Rourke, che nel ritratto di affarista dal temperamento rozzo e spregiudicato infonde all’assurdità dell’insieme una notevole incidenza umoristica. Dopo aver segnato il cinema con opere da brivido e di forte drammaticità, Polansky risponde alla sua più recente inclinazione satirica armandosi di tutta l’esperienza, competenza visiva e maturità concettuale accumulate negli anni. Il risultato è sicuramente diverso rispetto a quanto potuto apprezzare più tradizionalmente nei suoi precedenti successi, e in ogni caso non merita di passare inosservato.