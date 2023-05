Al Paduledda lo spareggio per la Seconda 

Nella ripresa la musica non cambia, con le squadre particolarmente in palla e decise in ogni contrasto. Al 75’ l’arbitro vede un fallo della difesa dell’Atletico e fischia un calcio di rigore a favore dello Sporting: alla battuta si presenta il bomber Federico Fresi che non sbaglia e firma il pareggio. I tempi regolamentari si chiudono in parità, come anche i due supplementari. Così per decidere chi andà in Seconda è necessario tirare dagli undici metri. Una lotteria vinta dallo Sporting Paduledda: dopo 10 tiri dal dischetto la serie chiude sul 6-5 ed è l’errore di Bazzoni a decidere le sorti del match. Parte a quel punto la festa della squadra di Trinità d’Agultu e dei suoi sostenitori, giunti numerosi a Tergu per spingere i giocatori verso la promozione sognata.

Tergu. Lo Sporting Paduledda vola in Seconda categoria: è l’ultimo verdetto che arriva dai campi della Terza categoria, risultato legato all’esito dello spareggio giocato domenica pomeriggio a Tergu e finito ai rigori contro l’Atletico Sorso. Le squadre arrivavano all’appuntamento dopo un campionato concluso da entrambe a quota 62 punti nel girone E.

La partita

Presentatesi puntualissime al campo indicato dalla Federazione regionale, le formazioni (con un grande seguito di sostenitori) danno vita a una partita molto tirata sin dall’avvio e sbloccata solo al 40’ dalla rete di Andrea Mannu, che porta in vantaggio l’Atletico. Risultato col quale si chiude la prima frazione.

Nella ripresa la musica non cambia, con le squadre particolarmente in palla e decise in ogni contrasto. Al 75’ l’arbitro vede un fallo della difesa dell’Atletico e fischia un calcio di rigore a favore dello Sporting: alla battuta si presenta il bomber Federico Fresi che non sbaglia e firma il pareggio. I tempi regolamentari si chiudono in parità, come anche i due supplementari. Così per decidere chi andà in Seconda è necessario tirare dagli undici metri. Una lotteria vinta dallo Sporting Paduledda: dopo 10 tiri dal dischetto la serie chiude sul 6-5 ed è l’errore di Bazzoni a decidere le sorti del match. Parte a quel punto la festa della squadra di Trinità d’Agultu e dei suoi sostenitori, giunti numerosi a Tergu per spingere i giocatori verso la promozione sognata.

Il presidente

Grande la soddisfazione di Alberto Areddu, presidente dello Sporting: «Siamo molto soddisfatti, abbiamo vinto il campionato da imbattuti. Dopo 23 anni negli amatori, in sole due stagioni nei tornei Figc siamo riusciti a vincerne uno e a centrare la promozione in Seconda categoria». Neanche il tempo di finire i brindisi che in casa Sporting si pensa alla prossima stagione: «Cercheremo di essere competitivi e mantenere la categoria, questo è il principale obiettivo, ma non rinneghiamo la nostra voglia di farci valere e quindi puntare in alto», aggiunge Areddu, «per questo confermeremo l’allenatore Gabriele Ferrari e tutta la rosa, che sarà comunque puntellata con 4-5 innesti di categoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata