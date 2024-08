Al Nuraghe Diana il mistero di Astarte 

Nella domenica che chiude la settimana di Ferragosto i quartesi ma anche i tanti turisti presenti in città hanno l’imbarazzo della scelta per divertirsi e stare all’aria aperta. Non solo spiagge e mare ma anche cultura e scoperta del territorio grazie alle iniziative e alle visite guidate con l’archeologa Patrizia Zuncheddu al nuraghe Diana.

Come sempre anche in questo fine settimana il gioiello di Is Mortorius ha aperto le porte ai visitatori da venerdì con il laboratorio “La tessitura in epoca nuragica”, a cura di Angela Demontis dedicato ai ragazzi. E oggi dalle 20:30 si prosegue con la conferenza “Sulle tracce della Dea. Scavi e ricerche archeologiche dell’Università di Cagliari sul Capo Sant’Elia”, con Maria Adele Ibba, archeologa dell’Università di Cagliari e direttrice responsabile di scavo. Nell’occasione saranno presentati i risultati delle indagini archeologiche che Unica conduce da un ventennio sul Capo Sant’Elia, avviate con lo scopo di chiarire scientificamente le fasi storiche di un luogo che ebbe un ruolo centrale nella formazione di Cagliari.

Spunto della ricerca l’individuazione del tempio punico richiamato dalla dedica di un altare ad Astarte, ricordato in un'iscrizione punica (III a.C.) rinvenuta sulla Sella del Diavolo, nel 1861. Come sempre la conferenza sarà preceduta dalle visite guidate (dalle 18:30) alla scoperta del sito che si prepara, dal prossimo autunno, alla riapertura degli scavi. Sarà messo in evidenza una parte di muro dove ci sono ampie aree di crollo e poi rimosso il crollo, si proseguirà con lo scavo dove si presume di trovare elementi delle capanne nuragiche.

