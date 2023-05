Nurachi 1

Sedilo 0

Nurachi : Olla, S. Enna, Marras, Dessì, Sanna, Mirai (76’ Ionel), Piras, A. Enna, Chergia, Princiotta, Muroni (93’ Cuccu).

Sedilo : Salaris, Castangia (69’ Carta), D. Saba, Bushi, Frau, M. Fadda (32’ Guglielmo), F. Lai, Crobu, An. Porcu (93’ M. Porcu), Delogu (78’ N. Fadda), Marongiu (78’ Bussu).

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : 24’ Piras.

Nurachi. Nella gara di ritorno dello spareggio del girone D di Seconda Categoria vittoria del Nurachi contro il Sedilo con il minimo scarto (1-0). Successo che vale la salvezza della formazione allenata da Mauro Fois, davanti a una cornice di pubblico numerosa e colorata. Gara con poche azioni da gol. Alla prima vera occasione i padroni di casa sbloccano il risultato. È il 24’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Piras è rapidissimo a centro area e di precisione mette la palla sotto l’incrocio. Il Sedilo per salvarsi deve vincere e si porta in avanti. Al 41’ per poco Crobu non approfitta di un’indecisione di Olla, calcia verso la porta ma Sanna libera nei pressi della linea. Al 60’ Muroni anticipa Salaris ma non trova compagni in area pronti per il raddoppio. Nel finale, per gli ospiti ci prova Andrea Porcu al 75’ e all’84’ ma la mira è sbagliata. Negli ultimi minuti il Nurachi si difende e al triplice fischio del direttore di gara esplode la festa.

