«Al Nobel Parisi la presidenza dell’antidoping», ma è un omonimo 

Roma. Dopo il caso estivo dei due No Vax inseriti nella commissione vaccini, il ministero della Salute scivola su un’altra nomina, quella del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi alla presidenza della commissione che si occupa di doping. Ma l’incarico, riferisce “La Repubblica”, sarebbe dovuto andare a un altro Parisi, noto medico dello sport e rettore dell’Università di Roma Foro Italico, Attilio Parisi, che avrebbe infatti ricevuto le scuse da parte del ministero. Il Nobel Giorgio Parisi, ha ricevuto la convocazione del ministero «ma l’ho vista in ritardo», ha detto all’Ansa. Il Nobel ha quindi detto di avere ringraziato per l’invito, che ha però declinato: «Non è il mio campo». «Chiediamo serietà e professionalità, il ministro Schillaci deve garantirle nelle nomine che riguardano il suo dicastero. C’è stato già il precedente di nomine inopportune di esponenti No Vax nel gruppo di esperti sui vaccini; ora il goffo errore di uno scambio di persona nella commissione Antidoping, dove il dottor Attilio Parisi è diventato il Nobel Giorgio. Chiediamo che il ministro vigili sulle professionalità all’interno del ministero, non vorremmo che la corsa a garantire gli amici, criterio prediletto di questo esecutivo, abbia conseguenze gravi o ridicole», ha detto la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella.

RIPRODUZIONE RISERVATA