Al Nautica Event la sfida del porto al grande turismo  

«Porto Torres, uno dei porti più grandi del bacino del Mediterraneo, potrebbe rappresentare il quarto polo della cantieristica in Sardegna, con vaste aree industriali attrezzate da riqualificare, dove possono convivere il turismo nautico, commerciale e industriale». L’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, lancia la sfida in occasione della inaugurazione della terza edizione del Nautic Event che ha trasformato Porto Torres nella capitale del turismo nautico, con l’obiettivo di avviare un percorso di sviluppo che deve coinvolgere tutti i sistemi e le filiere, a partire dalla portualità. Una offerta turistica che ha richiamato un parterre di soggetti istituzionali sotto la torre Aragonese sul tema delle opportunità dell’economia del mare. Un evento promosso da Assonautica NS, presieduta da Giovanni Conoci e la Camera di commercio con Stefano Visconti, il sostegno di Saludu & Trigu e la partecipazione dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, i rappresentanti del Consorzio industriale, dei Comuni di Porto Torres e Stintino, Parco Asinara, Confcommercio, Capitaneria, Università di Sassari e il velista Andrea Mura. Il sindaco Massimo Mulas ha parlato «della importanza della sinergia tra tutti gli attori coinvolti per promuovere le potenzialità del territorio». Per Massimo Deiana, presidente della Port Authority: «tra tutti i porti dell’Isola quello di Porto Torres avrà maggior bisogno di essere ripensato e, nel nostro piano è compresa anche la banchina della Teleferica che sarà destinata ai maxi yacht».

RIPRODUZIONE RISERVATA