Al Napoli servono vittoria e calcoli 

NAPOLI. Ci vorrebbe un miracolo. Ma nel calcio i miracoli possono farli solo i giocatori e al momento quelli a disposizione di Antonio Conte sono pochi e molto affaticati. Stasera (ore 21, Amazon Prime) gli azzurri si giocano al Maradona le ultime possibilità di qualificazione per i playoff di Champions League contro uno degli avversari peggiori che la sorte potesse metter loro di fronte, il Chelsea campione del mondo. Perché, come se non bastasse la forza della squadra inglese e il blasone, ci si mettono anche le condizioni di classifica a complicare ancor di più le cose per il Napoli. I londinesi, sono al momento ottavi in classifica. Ciò significa che una vittoria darebbe loro la certezza di evitare i playoff, dettaglio non di poco conto per la squadra allenata da Rosenior.

Conte, comunque, non vuole partire battuto e anzi ha tutta l'intenzione di vender cara la pelle, nonostante il continuo stillicidio di gravi infortuni che hanno ridotto al lumicino le forze a sua disposizione. «Il gruppo deve essere pronto a fare tutto il possibile per andare avanti. Ai ragazzi non possiamo rimproverare niente, stiamo dando tutto, forse è mancato qualcosa a Copenaghen. Ora contro il Chelsea dobbiamo giocarci tutto il possibile, sapendo di poter contare sull'alleato Maradona che è forte. Il nostro tifoso sa che domani deve essere decisivo, sarebbe bello vedere un'onda azzurra che ci spinge». Conte risponde poi a Luciano Spalletti il quale nel dopo partita di domenica aveva detto «vincere contro gli ex campioni d'Italia ti dà più certezze». «Se lo ha detto è una frase infelice, abbiamo ancora lo scudetto e bisogna portare rispetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA