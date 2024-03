Al Napoli non basta Kvaratskhelia Solo un pari col Toro 

Napoli 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (34' st Olivera); Anguissa, Lobotka (47' st Lindstrom), Zielinski (22' st Traorè); Politano (22' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina Gollini, Contini, Rrahmani, Natan, Mazzocchi, Dendonker, Simeone. Allenatore Calzona.

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Djidji (31' st Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (42' st Lazaro), Linetty (42' st Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri (18' st Sanabria), Zapata. In panchina Gemello, Popa, Savva, Okereke, Kabic. Allenatore Juric.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel st 16' Kvaratskhelia, 19' Sanabria.

Napoli. Il Napoli rallenta la sua rincorsa verso la qualificazione Champions. Con il Torino finisce 1-1 e la squadra di Calzona non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva. La partita è dura, contrassegnata da una lotta aspra in ogni angolo del campo con il Torino che difende il risultato con ardore e riesce a portare a casa un punto grazie a una prestazione agonisticamente molto intensa. Nel Napoli brilla Kvaratskhelia che fa ammattire la difesa avversaria e riesce a segnare un solo gol soltanto perché Milinkovic-Savic è autore di una prestazione eccellente ed è in gran parte per merito del portiere se i granata escono imbattuti dal “Maradona”.

La svolta sembra arrivare al 16' della ripresa quando Kvaratskhelia, dopo aver condotto un contropiede velocissimo con Mario Rui, va a centro area a riprendere il passaggio del portoghese per deviare il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic. La strada per la vittoria sembra spianarsi per il Napoli mentre invece al Torino bastano solo tre minuti per riequilibrare il risultato. Zapata devia di testa un traversone dalla bandierina di Gineitis e si genera una mischia in area di rigore. Sanabria, piazzato davanti alla porta, sfrutta un tocco involontario di Anguissa e in rovesciata manda il pallone alle spalle di Meret. Calzona fa entrare Raspadori e Traorè e gli azzurri mettono in campo tutte le energie necessarie per trovare lo spunto decisivo, mentre il Torino si difende con ordine e rischia al 32' e al 40' su due conclusioni di Osimhen e Kvaraskhelia, respinte da Milinkovic-Savic.

