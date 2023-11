Al Napoli costa cara la troppa voglia di vincere 

NAPOLI 1

UNION BERLINO 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (32' st Simeone); Anguissa, Lobotka (32' st Olivera), Zielinski (45' Cajuste) Politano (41' st Lindstrom), Raspadori, Kvartskhelia. In panchina Gollini, Contini, Zano- li, J. Jesus, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zerbin. All. Garcia.

Union Berlino (5-3-2) : Ronnow; Juranovic (19' st Trimmel), Jeackel, Bonucci, Diogo Leite, Roussillon (34' st Gosens); Haberer (34' st Aaronson), Khedira (25' st Tousart), Laidouni (25' st Kral); Becker, Fofana. In panchina Schwolow, Stein, Volland, Behrens, Knoche, Dehl. All. Fischer.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel pt 39' Politano; nel st 7' Fofana.

Napoli. Una clamorosa ingenuità costa cara al Napoli che in vantaggio per 1-0 si fa raggiungere dall'Union Berlino su contropiede subì-to mentre la squadra di Garcia era riversata in attacco alla ricerca del raddoppio. Gli azzurri rallentano la marcia verso la qualificazione agli ottavi di Champions per la quale, dopo il match a Madrid, dovrebbe bastare non perdere con i portoghesi del Braga al “Maradona”. Ai tedeschi il pareggio serve a poco, ma almeno riescono a interrompere la striscia negative e riescono a fermarsi a 12 sconfitte consecutive tra campionato e Coppe. Dopo un palo di Natan e un gol annullato ad Anguissa, il Napoli trova il gol con una deviazione di Politano. Ma non basterà, nonostante l’assalto finale: 1-1.

