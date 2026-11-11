Al museo i pericoli del mare e gli antichi navigatori 

Il rapporto tra gli antichi navigatori e le figure eroiche invocate per proteggersi dai pericoli del mare sarà al centro del quarto appuntamento della rassegna di conferenze “Oltre Itaca. Naufragi, alterità e geografie del ritorno” in programma venerdì alle 18 al Museo archeologico Domu Nosta di Senorbì.

L’incontro, dal titolo “Odisseo protettore dei naviganti nel mondo greco: dati acquisiti e questioni aperte”, sarà curato da Francesco Demuro e rientra nel ciclo di approfondimento scientifico organizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi di Cagliari e la rivista “Medea. Rivista di Studi Interculturali”.

Nel suo percorso di formazione Demuro ha maturato esperienze nel sito di Santu Teru, a Senorbì, e svolto un periodo di ricerca all’estero all’Istituto di Archeologia classica dell’Università di Tubinga, in Germania. Al centro della conferenza sarà approfondito il legame tra i culti eroici e la navigazione nel mondo greco, tra l’età arcaica e quella classica.

L’analisi si concentrerà sulle credenze attraverso le quali i navigatori cercavano protezione durante i viaggi per mare, affiancando alle competenze tecniche l’invocazione di divinità ed eroi. Tra queste figure, Odisseo rappresenta l’esperienza del navigante esposto all’imprevedibilità del mare, ma capace di affrontare le avversità grazie alla propria astuzia e all’intervento divino.

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