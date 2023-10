Al Museo Archeologico i suoni delle launeddas del maestro Luigi Lai 

Sarà il maestro Luigi Lai, virtuoso delle launeddas e musicista apprezzato nel mondo, a inaugurare il secondo appuntamento di “La musa Euterpe nei luoghi della memoria ritrovata”, rassegna dedicata alla musica e alla poesia, organizzata dal Museo archeologico nazionale di Cagliari. Domani, alle 10, nella sede del Museo, in piazza Arsenale, il maestro inaugura la matinée rivolta alla musica tradizionale sarda, con il concerto “Canne in armonia“, affidando all’antico aerofono il compito di evocare le radici di una cultura e una storia millenarie.

Sul palco

A proseguire la rievocazione, verso le 11, interverrà il tenore San Gavino di Oniferi, con il Canto a quattro parti; e a concludere, alle 12, con “Kindä: Mistica Gallura”, saranno Sandro Fresi, ghironda e organetto medievale, Marco Muntoni, canto melismatico, Mauro Fresi, sax soprano e baritono. Ideato e curato da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione del Museo, insieme con Francesco Muscolino, direttore, e Franco Masala, storico dell’arte dell'arte - presidente Associazione Amici del Museo archeologico nazionale di Cagliari, il progetto, intitolato alla dea greca della lirica e della poesia, vuole promuovere un’idea di museo diversa da quella comunemente diffusa.

Comunità

Non più solamente luogo di conservazione del passato, da visitare in maniera occasionale, bensì spazio dinamico, in continuità con altri luoghi storici della città. È questa l’idea che anima il progetto e intende trasformare l’Archeologico in un punto di riferimento accessibile e familiare. Come spiega Maria Antonietta Mongiu: «Il museo, innanzitutto, è un luogo della comunità, che deve poterlo fruire culturalmente e socialmente, sentirlo parte della propria vita, del proprio lessico famigliare».

Nell’ambito di questa cornice si situano i concerti di domani, a cominciare dalle launeddas di Lai, a cui, qualche mese fa, proprio l’Archeologico ha assegnato il riconoscimento di Custos Civitatis per la sua bravura di musicista, e il suo impegno nel recupero e nella diffusione della conoscenza di questo antico strumento a fiato della tradizione sarda.

