MotoGp.
05 settembre 2025 alle 00:25

Al Montmelò chi può fermare Marc Marquez? 

Un Marc Marquez che parla già da campione del mondo al Montmelò dove viene paragonato addirittura ad un mito del basket e dello sport in generale come Michael Jordan che dopo il primo ritiro tornò ad altissimi livelli. Alla vigilia del Gran Premio di Catalogna in Spagna, il pilota della Ducati ufficiale, leader del Mondiale con ampio margine, assicura che farà di tutto per vincere l'ennesima gara della stagione. Una vittoria a Montmelò che lo avvicinerebbe sempre di più alla conquista del Mondiale piloti: «Spero di avere la chance di vincere il titolo in Giappone e in Indonesia perché, se dovessi farcela a Misano, vorrebbe dire che qui mio fratello farà un weekend molto brutto», la sua analisi.

Tra i più attesi c’è il suo compagno di garage Pecco Bagnaia, che cerca la via per uscire dalla crisi: «Qualcosa in Ungheria abbiamo capito, vediamo di applicarla anche qui al Montmeló. È una stagione complicata, ma stiamo cercando in ogni modo di trovare una soluzione», dice ai microfoni di Sky. «Barcellona ho faticato un po' fino al 2022 e da allora vado sempre forte». Oggi le libere alle 10.45 e prequalifiche alle 15.

Intanto al Montmelò, dopo i rinnovi di Luca Marini (Honda Hrc), Johann Zarco (Honda Lcr) e Franco Morbidelli (VR46), ieri è arrivato l'annuncio della permanenza di Jack Miller in Pramac.

