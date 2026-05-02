Al Monte nuovi lavori dei volontari 

Prosegue senza sosta l’attività del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, da anni impegnato nella tutela e valorizzazione del monte simbolo della città.

Nei giorni scorsi, i volontari hanno portato a termine un altro intervento che riguarda la completa eradicazione dell’ailanto, la pianta infestante le cui radici impediscono la crescita delle specie autoctone come i lecci e le querce.

«Si è trattato di un lavoro lungo e meticoloso, condotto con passione e determinazione dai soci che da sedici anni operano su un luogo così importante per la città - dice il presidente del comitato, Antonio Costa -. Questo intervento ha consentito di bonificare anche la terza e ultima area colpita e ha restituito un equilibrio alla vegetazione».

I volontari si sono impegnati anche nel fine settimana con la sostituzione delle vecchie fioriere in legno, deteriorate dal tempo, davanti alla chiesetta di Nostra Signora del Montenero. Al loro posto sono state installate delle nuove strutture in cemento, più resistenti. Il presidente Costa lo ha definito «un piccolo dono alla Madonna».

I lavori sono terminati ieri con la piantumazione dei gerani nelle fioriere che rendono più accogliente questo luogo caro a tutti i nuoresi.

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