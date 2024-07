Al Monte l’acqua con l’autobotte  

Una settimana a secco nel monte Ortobene. L’acqua non è tornata ed è arrivata l’autobotte. Fino alla risoluzione del problema Abbanoa annuncia il servizio sostitutivo: l’autobotte sarà a disposizione dalle 14 alle 16 all’ingresso dell’ex albergo Esit. Il mezzo, su richiesta dei residenti, è stato sollecitato dal commissario del Comune Giovanni Pirisi.

Anche in città l'acqua è mancata più volte, in particolare dalle 9 alle 11 per collegamenti delle nuove condotte, e di nuovo intorno alle 14 in via Ballero. I disagi sono stati riscontrati anche la scorsa settimana per i lavori di Abbanoa.

Appello al prefetto

In cima al Monte le cause sarebbero legate a perdite e tubi otturati. Quest’anno l’inconveniente non si può legare al riempimento della piscina di Farcana che quasi per certo non aprirà. Le segnalazioni arrivano costantemente per via telefonica e posta elettronica certificata. C’è chi tra residenti e comitati (tra questi “Ultima spiaggia”) ha scritto al prefetto Giancarlo Dionisi.

Le verifiche

L’ente gestore spiega in una nota: «I tecnici di Abbanoa stanno verificando la presenza di eventuali ostruzioni nelle condotte al servizio delle utenze del Monte Ortobene. Nei giorni scorsi, a seguito delle segnalazioni di alcuni utenti, relative a cali di pressione, sono stati avviati i primi accertamenti sulla presenza di qualche dispersione idrica. Le verifiche hanno dato esito negativo: nessuna perdita è stata registrata. I livelli dei tre serbatoi non hanno subito cali improvvisi. Le verifiche riguardano tutti gli snodi di rete della zona per localizzare la presenza di qualche ostruzione che sta condizionando l’erogazione verso l’utenza». Ieri l’arrivo dell’autobotte.

La protesta

Servizio che è giovato solo in parte agli abitanti e alle attività che hanno rischiato la chiusura nella stagione più importante dal punto di vista turistico. Negli scorsi anni l’autobotte riforniva le cisterne casa per casa, ieri invece ci si è dovuti arrangiare con bidoni e bottiglie. Ad ogni modo, le dispersioni sono parecchie e il presidente del comitato “Ultima spiaggia”, Antonio Costa, afferma: «È così che vuole valorizzare il Monte? Le attività rischiano di chiudere, i residenti sono una furia. Le dispersioni sono state tante. È uno degli anni peggiori, se non il peggiore». I residenti sono pieni di rabbia: «È un disastro. Vicino al chiosco di “Ale B” c’è una grossa perdita da almeno una settimana. Siamo a secco senza nemmeno la piscina, a cui ogni anno si dava la colpa. Per fortuna il commissario Giovanni Pirisi, la Protezione civile, i vigili urbani e i vigili del fuoco ci hanno aiutato tanto, anche sabato notte, quando abbiamo avuto grossissimi disagi. Sono stati velocissimi e comprensivi».

Lavori

In città l’acqua mancherà nelle prossime settimane per i collegamenti delle reti idriche nelle piazze Crispi e Dante, nelle vie Carducci, Tola, Farina, Ferracciu, Gattu, Monsignor Bua, Salaris, Sulis e piazza dell’Ulivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA