Roma. «Basta con i fallimenti: al Mondiale dobbiamo andare». Lorenzo Spinazzola dà voce al “sentimento” azzurro, tra la vittoria in Estonia e l’imminente sfida a Israele. L’Italia dei tre centravanti - Kean, Retegui e Pio Esposito, tutti in gol a Tallinn - sta riacquistando fiducia in se stessa. Ma sa anche che il confronto con la Norvegia macchina da gol (29 reti fatte in sei partite, come nessuna nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali) è in questo momento impari: l’obiettivo è dunque il secondo posto e il play off, strada stretta verso la Coppa del Mondo 2026. «Sono tornato in nazionale dopo due anni, e ho trovato un gran bel clima instaurato da Gattuso: soprattutto, ha riportato alla squadra la consapevolezza di essere forte, e di poter dire la sua», ha raccontato dal ritiro di Udine il terzino del Napoli.

Preoccupa Kean

La consapevolezza nasce dalla “grinta” del ct-Ringhio, ma anche dalla crescita di giocatori come Kean e dall’emergere di talenti come Pio Esposito. Per il primo, lo staff azzurro e la Fiorentina sono in allarme dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a uscire in Estonia; per lui ieri solo cure, oggi controlli strumentali. Il secondo, sempre sul campo estone, ha dimostrato di poter essere una valida alternativa, anche se ha solo 20 anni. Di testa a posto ha parlato invece Gattuso, che al giovane centravanti Inter è intenzionato a dare spazio, con misura. La formula del doppio centravanti ha finora premiato il ct, e domani nell’ultima rifinitura al centro Bruseschi, a pochi metri dallo stadio, si definirà l’Italia per martedì. La tensione per la sfida a Israele resta alta: la pesante sconfitta di Israele in Norvegia ha ridotto le ambizioni della squadra di Ben Shimon.

Le difficoltà

Ma Gattuso, che dovrà rinunciare allo squalificato Bastoni in difesa, ha bene in mente le difficoltà - soprattutto difensive - dell’andata con gli israeliani, e ribadirà ai suoi azzurri di non scherzare sul fuoco. E di fornire un’altra prova di maturità, quella che Spinazzola ha ritrovato in nazionale dopo due anni di assenza. «Fino a pochi anni fa c’erano Bonucci e Chiellini, grandi uomini, che in nazionale avevano vinto e perso, avevano più esperienza. Ma qui ci sono giovani che giocano nei club finali di Champions ed Europa League. Questa è la strada. Devono finire qui i fallimenti, dobbiamo andare a giocarci il Mondiale». A tutti, il terzino Napoli ha consigliato di gettarsi alle spalle il passato, come ha fatto lui. «I due anni post infortunio sono stati durissimi: ero prigioniero del passato, continuavo a vedermi come ero. Ho sentito il bisogno di un aiuto psicologico, e mi è servito molto. Ora sono un giocatore diverso, meno esplosivo e più intelligente in campo: sono felice dell’uomo e del giocatore nuovo che sono. Io - la conclusione - sono andato oltre l’Europeo. Mi auguro che lo facciano anche gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA