Al Mondiale Balliana cerca la fuga giusta 

La Sardegna ciclistica si appresta a vivere una nuova giornata indimenticabile. Come quando accade che i Quattro mori si sposino con il tricolore o, ancor di più, con l’azzurro della Nazionale. Oggi alle 19.30 italiane (sono le 13.30 in Canada), un diciottenne di Arborea, Enrico Balliana, si schiera al via della corsa su strada che mette insieme i migliori ciclisti Juniores (nati nel 2008 e 2009) del mondo. In palio non c’è un trofeo, ci sono una maglia e tre medaglie. Per ottenere la prima e la più pregiata delle seconde (quella d’oro), c’è un solo modo: bisogna completare prima degli altri i 134 km di gara, suddivisi in dieci giri di un percorso talmente severo che, alla fine, i corridori troveranno sui loro computerini anche 2690 metri di dislivello positivo. «Il percorso è veramente impegnativo, duro ma bellissimo. Si respira un’atmosfera magnifica, sono veramente contento di essere qui», dice Enrico. Restando ai Mondiali su strada (la specialità più classica del ciclismo), l’Isola non vive questa emozione dal 2014, quando Fabio Aru partecipò alla corsa iridata tra i Pro a Ponferrada, Spagna.

La squadra

Il ct Dino Salvoldi ha fin da maggio disegnato una Nazionale imperniata su Patrick Pezzo Rosola (quest’estate a Santa Margherita di Pula, dove era ospite del Forte Village con mamma Paola Pezzo, si è anche allenato assieme ad Aru), che ha il quinto posto a cronometro, e sul veloce altoatesino Brandon Fedrizzi. L’outsider può essere proprio il sardo, attaccante nato, competitivo in una volata di gruppo ristretto, che potrebbe entrare in una fuga da lontano e risparmiare agli altri azzurri il compito di condurre l'’inseguimento: «Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto il percorso e credo di stare bene e poter dare il massimo per la squadra», aggiunge dopo i massaggi di rito. «Il ct ci ha assegnato dei ruoli e se ci sarà spazio per le ambizioni personali, ben venga». Anche Guido Viero e Luca Gugnino sono corridori di grande affidamento: «Giocheremo da squadra perché siamo tutti molto forti, forse siamo quelli che hanno il livello generale più alto», conclude Balliana. Nonostante sia privo dello sfortunato (e fortissimo) Seff Van Kerckhove, grande assente assieme al campione europeo Karl Herzog, il Belgio sembra ancora la squadra da tener d’occhio. I canali Rai ed Eurosport/Hbo/Discovery garantiscono le dirette.

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