al Monastir col villasimius basta un gol 

Villasimius 0

Monastir 1

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Ganzerli, Arnaudo, Argiolas, Melis, Igene (30’ st Oli Oro), Valentini (34’ st Miranda), Beugré (23’ st Floris). In panchina Gonzales, Sanna S., Vitale, Ragucci, Pucinelli, Marci, Oli Oro, Miranda, Floris. Allenatore Nicola Manunza.

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Madero, Zurbriggen, Frau, Feola, Naguel (43’ st Masia), Santoro, Arangino (19’ st Sarritzu), A. Sanna, Cocco (28’ st Nurchi). In panchina Stevanato, Carboni, Riep, Manca, Masia, Suazo, Murru. Allenatore Marcello Angheleddu.

Arbitro : Enrico Cappai di Cagliari.

Rete : 15’ pt Zurbriggen.

Note : ammoniti Arnaudo, Naguel, Cocco.

Villasimius. Con una rete di Zurbriggen nel primo tempo, il Monastir supera il Villasimius. Per la squadra di Angheleddu è la prima vittoria del girone di ritorno. Nel primo tempo, al 5’ serpentina in area di Santoro, la difesa di casa salva evitando la conclusione all’esterno. Dieci minuti dopo, gli ospiti passano in vantaggio: angolo corto dalla destra, palla a Santoro che crossa, Zurbriggen anticipa tutti sul primo palo ed insacca in tuffo di testa. Al 20’ cross da sinistra di Argiolas, Daga smanaccia, Valentini da buona posizione non riesce a deviare. Al 25’ gran conclusione dalla distanza, a spiovere, di Naguel, la palla sorvola di poco la traversa. Al 41’ Arnaudo si libera di Feola e serve capitan Melis che calcia da trenta metri, palla di poco sul fondo. Al 45’ punizione di Santoro per Frau che viene murato, sulla ribattuta della difesa Sanna, dall’altezza del dischetto, spara alto.

Secondo tempo

Nella ripresa, al 4’ al termine di un’azione corale Melis riceve palla in area, supera il suo marcatore e calcia sul primo palo, Daga devia in corner. Un minuto dopo, ancora Daga è attento su una sforbiciata di Argiolas. Al 12’ lancio di Naguel per Arangino che dalla destra smarca Pinna, l’esterno di difesa mette al centro per Sanna che in scivolata devia verso la porta, un difensore salva sulla linea. Al 22’ lo scatenato Santoro con un’accelerazione recupera un pallone che sembrava perso, salta un avversario, rientra verso il centro e calcia, la palla accarezza la parte alta della rete. Al 26’ angolo di Santoro, incornata di Cocco, Arrus blocca. Al 30’ Santoro col sinistro calcia sul primo palo, Arrus blocca. Al 48’ cross di Argiolas per Oli Oro che devia, Daga chiude lo specchio.

