Al Monastir basta D’Agostino, il Lanusei cade in casa 

Lanusei 0

Monastir 1

Lanusei (4-3-3) : Doumbouya, Ferrer, Caroccia, Gudino, Pugliese; Ferrareis, Ridolfi, Zanni (42’ pt Fink); Prieto (1’ st Franceschi), Antonini, Nappello. In panchina Banor, Costarella, Maki, G. Melis, R. Melis. Allenatore Giordano.

Monastir (4-2-3-1) : Galasso, Pinna, Porcu, Bellu, Saias; Masia, Paulis; Riep (22’ st Poddesu), Arangino (31’ st Piras), D’Agostino; Ragatzu (42’ st Caboni). In panchina Firinu, Arzu, Piro, Pulcrano, Murgia. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Rete : nella ripresa, 18’ D’Agostino.

Note : espulsi Arzu, Masia, Giordano; ammoniti Ridolfi, Zanni, Ferrareis, Bellu; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 200.

Lanusei. La capolista Monastir espugna Lanusei. Lo fa di misura e non senza soffrire. Il palo di D’Agostino, al 25’, è il primo brivido della gara. Curioso episodio all’intervallo, con Arzu, che si stava riscaldando con i compagni, espulso dall’arbitro. Forse uno scambio di persona perché era stato Poddesu a recarsi a bordo campo per impellenti bisogni fisiologici. La capolista passa al 18’ della ripresa. Taglio dell’ex Arangino e tap-in sottoporta di D’Agostino. Gli ospiti chiudono in 10 (al 33’ rosso all’ex Masia) e, al 45’, l’ex Paulis fallisce il raddoppio sbagliando il rigore.

