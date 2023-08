Al molo Sabaudo la nave fantasma  

Senza equipaggio, abbandonata da tempo, con i permessi scaduti e un debito da capogiro con l’Autorità portuale. La C3 Rubicon dal 2021 è ormeggiata nella testata del molo Sabaudo, una nave fantasma che genera ogni giorno 400 euro di spese per la sosta e la custodia nel porto di via Roma. Spese che l’armatore croato ha coperto solo in parte e che non è certo se e quando riuscirà a saldare. Nel frattempo quel natante costruito nel 2000, che prima di essere fermato batteva bandiera del Lussemburgo e che vale svariati milioni di euro, fa brutta mostra di sé tra yacht di lusso e barche a vela proprio di fronte alla vecchia stazione marittima.

La Storia

La C3 Rubicon è una nave cementiera lunga 122 metri e larga 19, che può trasportare 8.725 tonnellate di materiale. A fine 2021 era in navigazione nel Mar Mediterraneo diretta verso la Francia con un carico di ceneri di cemento da utilizzare negli altiforni, quando, nelle vicinanze della Sardegna, uno degli undici marinai imbarcati (3 della Georgia, 5 della Croazia e 3 del Montenegro) ha segnalato al comandante un’infiltrazione d’acqua nella stiva. Il capitano, dopo aver consultato l’armatore, ha così ordinato la deviazione della rotta verso il porto di Cagliari.

Doveva essere uno scalo tecnico, una sosta di qualche giorno, giusto il tempo di individuare e riparare la rottura. Le cose, però, non sono andate come dovevano. L’armatore contatta l’agenzia marittima Plaisant che si occupa di reclutare i sommozzatori per la riparazione del danno e di fornire tutta l’assistenza all’equipaggio. I giorni passano e, nonostante l’impegno, gli specialisti non riescono a individuare il punto esatto dal quale l’acqua raggiungeva le stive stracolme di ceneri di cemento.

Il grande buco

I giorni passano e le spese lievitano. Per evitare che le carrette del mare possano stanziare negli scali della Sardegna, l’Autorità portuale ha disposto un’ordinanza che impone il pagamento di 300 euro per ogni giorno di “sosta inoperosa”, periodi di tempo nei quali le navi non sono impegnate in operazioni commerciali di carico e scarico. A questa cifra vanno aggiunti 100 euro di costi da destinare al Gruppo ormeggiatori del porto di Cagliari per i servizi di vigilanza. In totale 400 euro al giorno.

Il tentativo

«Per alcuni mesi l’armatore ha pagato gli stipendi dell’equipaggio e le fatture emesse dall’Autorità portuale, poi la crisi lo ha costretto a chiudere i rubinetti», spiega Salvatore Plaisant, titolare dell’omonima agenzia marittima. Così la cementiera che prima era ormeggiata la Porto canale, viene spostata al molo Rinascita per poi essere trasferita al Sabaudo. «La nave non ha problemi di sicurezza. Purtroppo essendo carica non siamo riusciti a trovare l’origine della falla. L’equipaggio, che da mesi non riceveva lo stipendio, ha lasciato l’imbarcazione. Ora – aggiunge Plaisant – sono in corso trattative per il saldo del debito che, dopo un primo acconto, ammonta a circa 200.000 euro». L’agente marittimo è fiducioso. «La vicenda dovrebbe concludersi entro quest’anno, prima però bisogna vendere il carico e, dopo il pagamento di quanto dovuto, trainare la nave in un cantiere per la riparazione».

