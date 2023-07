Al Molo Ichnusa in mostra le Ferrari  

Si terrà domani alle 19, come di consueto al Molo Ichnusa, la “Serata in rosso”, appuntamento giunto alla quarta edizione. Il Terminal Crociere diventerà per una sera un piccolo museo della Ferrari e non solo, con diversi modelli esposti di auto storiche e da corsa. L’obiettivo? Raccogliere fondi da destinare a progetti sulla sicurezza stradale, come spiega Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club di Cagliari, organizzatore dell’evento.

«In quest’ultimo anno, da quando sono diventato presidente, stiamo ristrutturando l’ente, che sta anche crescendo nel numero di iscritti. Ora siamo 4800 soci in totale. Abbiamo organizzato diverse manifestazioni, gare storiche come la San Gregorio-Burcei dopo undici anni di assenza. E soprattutto due corsi sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori cagliaritane», sottolinea Fiori.

Domani, tra i modelli esposti, ci saranno «sicuramente una Ferrari F8 Tributo, macchina di nuova generazione con un motore da 720 cavalli. Esporremo anche otto Alfa Romeo, altro marchio italiano a cui teniamo molto. Avremo altre auto sportive storiche, tra cui una Riley TT Sprite del 1936, creata per il famoso Tourist Trophy. Ci sarà anche la partecipazione di tanti sportivi, tra cui l’attacante del Cagliari, Gianluca Lapadula, reduce dall’esperienza del concorso d’eleganza per auto “Poltu Quatu Classic” con la sua Ferrari Testarossa nera. Tutte le macchine esposte appartengono a collezionisti sardi». Previsti tra i 500 e i 600 visitatori.

