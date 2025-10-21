Al Molo Ichnusa il villaggio della salute 

Quattro unità mobili disponibili per offrire gratuitamente ecografie, mammografie e visite senologiche alle donne under 50 e over 69. Ecco il villaggio della salute inaugurato ieri al Molo Ichnusa. Per accedere agli screening gratuiti (fino a domani) basterà prenotarsi presso il sito dell’evento. Organizzata da Komen Italia, la manifestazione itinerante che dà vita a 14 Villaggi della Salute nelle regioni centro meridionali e insulari, si inserisce nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione “La prevenzione è il nostro capolavoro”. I tumori del seno sono al primo posto per incidenza e causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile mondiale. Il Villaggio della Salute, patrocinato dal Comune di Cagliari, si avvarrà della collaborazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Arnas Brotzu, della Asl di Cagliari e delle altre istituzioni sanitarie locali.

