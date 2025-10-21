VaiOnline
Screening.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Al Molo Ichnusa il villaggio della salute 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro unità mobili disponibili per offrire gratuitamente ecografie, mammografie e visite senologiche alle donne under 50 e over 69. Ecco il villaggio della salute inaugurato ieri al Molo Ichnusa. Per accedere agli screening gratuiti (fino a domani) basterà prenotarsi presso il sito dell’evento. Organizzata da Komen Italia, la manifestazione itinerante che dà vita a 14 Villaggi della Salute nelle regioni centro meridionali e insulari, si inserisce nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione “La prevenzione è il nostro capolavoro”. I tumori del seno sono al primo posto per incidenza e causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile mondiale. Il Villaggio della Salute, patrocinato dal Comune di Cagliari, si avvarrà della collaborazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Arnas Brotzu, della Asl di Cagliari e delle altre istituzioni sanitarie locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 