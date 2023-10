Al Millenium il nuovo ristorante Kfc 

Per gli amanti dell’american food c’è una buona notizia. Giovedì nel centro commerciale Millennium si apriranno le porte del Kentucky Fried Chicken (Kcf), il secondo ristorante aperto in Sardegna dalla catena made in Usa, dopo quello di Sestu, e il settantunesimo in Italia per il brand del pollo fritto. Il “Colonnello Sanders” rafforza così la sua presenza nell’hinterland e insieme alla sua segretissima ricetta Original Recipe dal Kentucky porta con sé anche quaranta nuovi posti di lavoro.

Il ristorante è dotato di un ampio dehor da 200 metri quadrati con 116 posti a sedere, a cui si aggiungono i 60 posti della sala all’interno del mall, a pochi passi dai negozi e dal multisala The Space Cinema.Il nuovo Kfc sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23. Mentre gli ordinisaranno gestiti in modalità omnichannel in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca&Ritira, per godersi tutte le specialità e la croccantezza del pollo fritto sia sul posto che con l’asporto.

