«Al Milan serve una difesa perfetta» 

Al Milan serve una partita difensivamente perfetta per battere il Leverkusen. Lo chiede ora il tecnico Paulo Fonseca come già aveva fatto prima del match contro il Liverpool. Allora finì 3-1 per gli inglesi, risultato che diede il via a una settimana tesissima che sembrava pronosticare una sconfitta nel derby e poi un addio al tecnico portoghese. La storia è andata diversamente, e così i rossoneri sperano vada anche oggi col Bayer campione di Germania.

«Dobbiamo avere continuità», ha detto l’ellanetore, «sappiamo sarà una partita diversa dal campionato. Difensivamente penso che la squadra sia cresciuta, è un bel test per vedere le nostre capacità in questo momento. Per battere una squadra forte come il Leverkusen dobbiamo fare una squadra difensivamente perfetta. Abbiamo fatto tanti sbagli col Liverpool, contro queste squadre non ci saranno tante opportunità». Difficile sia disponibile Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha stretto i denti per giocare col Lecce e Fonseca non si sbilancia. «È in dubbio e lo gestiremo. Non vogliamo correre rischi»". Certo la fame e la grinta dello spagnolo sono fondamentali in questo momento per il Milan perché condizionano tutta la squadra.

Lo ha ammesso anche Leao: l’atteggiamento di Morata e Abraham spinge tutti a fare di più. Il portoghese promette grandi sacrifici per la maglia rossonera: «La fascia è un orgoglio, sono qua da sei anni. Quando gioco con questa maglia è sempre una responsabilità ma quando ho la fascia lo è ancora di più. La partita è difficile ma è importante vincere anche in Champions League. E se servono sacrifici anche in difesa, va bene. Conteranno i dettagli. Dal primo giorno il mister non mi ha parlato di gol e assist ma ha detto che voleva un giocatore cambiato in difesa, mi vuole più concentrato nel lavoro difensivo: mi aiuta anche a essere migliore». Le ambizioni di Fonseca sono alte. Xabi Alonso ha parlato di squadra forte in difesa e aggressiva in contropiede ma per il tecnico portoghese si può ambire ad altro: «A me piacerebbe che quando si parla di Milan si dicano altre cose, dobbiamo lavorare perché non vogliamo essere così. Ovviamente difenderemo perché giocheremo contro una squadra molto forte, ma quando abbiamo la palla vogliamo ancora giocare».

