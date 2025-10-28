VaiOnline
Serie A.
29 ottobre 2025 alle 00:17

Al Milan non basta Ricci Lookman salva l’Atalanta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta 1

Milan 1

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' pt Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Pasalic (37' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic), Lookman. In panchina Rossi, Sportiello, Kolasinac, Obric, Zalewski, K. Sulemana, Maldini, Scamacca, Krstovic. Allenatore Juric.

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (17' st Loftus-Cheek), Leao (1' st Nkunku). In panchina Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu. Allenatore Allegri.

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel pt 4' Ricci, 35' Lookman.

Bergamo. Atalanta-Milan finisce 1-1. Nemmeno il ritorno al gol e a una prestazione eccellente del figliol prodigo guarisce la Dea dalla pareggite, a dispetto di un Diavolo spuntato e deludente nella coppia offensiva di partenza, Gimenez-Leao.

Ademola Lookman, il separato in casa agostano che non segnava dal 12 maggio nel 2-1 alla Roma, si sblocca, ma non trova il sostegno dei compagni. Avanti subito con Ricci, il Milan subisce il ritorno dell’Atalanta ritrovando un po' di vivacità con l'ingresso nella ripresa di Loftus-Cheek. Nel finale è Maignan a salvare il punticino con un colpo di reni su Zappacosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  