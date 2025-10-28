Al Milan non basta Ricci Lookman salva l’Atalanta 

Atalanta 1
Milan 1
Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' pt Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Pasalic (37' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic), Lookman. In panchina Rossi, Sportiello, Kolasinac, Obric, Zalewski, K. Sulemana, Maldini, Scamacca, Krstovic. Allenatore Juric.
Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (17' st Loftus-Cheek), Leao (1' st Nkunku). In panchina Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu. Allenatore Allegri.
Arbitro : Doveri di Roma 1.
Reti : nel pt 4' Ricci, 35' Lookman.
Bergamo. Atalanta-Milan finisce 1-1. Nemmeno il ritorno al gol e a una prestazione eccellente del figliol prodigo guarisce la Dea dalla pareggite, a dispetto di un Diavolo spuntato e deludente nella coppia offensiva di partenza, Gimenez-Leao.
Ademola Lookman, il separato in casa agostano che non segnava dal 12 maggio nel 2-1 alla Roma, si sblocca, ma non trova il sostegno dei compagni. Avanti subito con Ricci, il Milan subisce il ritorno dell’Atalanta ritrovando un po' di vivacità con l'ingresso nella ripresa di Loftus-Cheek. Nel finale è Maignan a salvare il punticino con un colpo di reni su Zappacosta.
RIPRODUZIONE RISERVATA