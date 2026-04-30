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Stampace.
01 maggio 2026 alle 00:22

Al mercato di Santa Chiara oggi le porte restano aperte 

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Il Mercato di Santa Chiara apre anche oggi. «Per offrire un punto di riferimento in più nel cuore di Cagliari – si legge nella nota – in una giornata particolarmente significativa per la città, il Mercato di Santa Chiara resterà aperto in via straordinaria anche in occasione del Primo maggio e della 370esima Festa di Sant’Efisio». Una volontà di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli operatori della storica struttura del quartiere Stampace. Migliaia di cittadini, fedeli, visitatori e turisti attesi per le celebrazioni, per cui il Mercato «rappresenterà uno spazio capace di coniugare tradizione, quotidianità e accoglienza».

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