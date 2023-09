Al mercato contadino frutta e ortaggi a chilometri zero 

Oggi tornano i produttori a chilometri zero al Mercato contadino di Selargius, al chilometro 8 della Statale 387. Appuntamento anticipato da domenica a sabato pomeriggio, dalle 17. L’iniziativa è promossa dal centro socioculturale Asce, che darà spazio ai piccoli agricoltori che promuovono la propria produzione.

Tra i dieci e i quindici gli stand gastronomici con prodotti locali, e sarà allestita anche l’area prendi un libro/porta un libro, inoltre il laboratorio di artigiani e autoproduzione a cura del Movimento per la decrescita felice. Alle 19 l’incontro con il comitato “No Tyrrhenian link”, in supporto alla lotta per non ospitare nei campi di Selargius le stazioni elettriche di Terna. La serata proseguirà con la cena popolare alle 20, con la raccomandazione di portare con sé le proprie stoviglie non usa e getta, per produrre meno scarto.

«La partecipazione è gratuita per gli espositori», spiega Marco Memeo, di Asce Sardegna. «È un mercato libero. Normalmente lo organizziamo ogni prima domenica del mese dalla mattina al tramonto, mentre a settembre l’ abbiamo anticipato a sabato, dalle 17 fino a tarda sera. Sono tutti piccoli produttori locali, cerchiamo di dare uno spazio a chi non ha un negozio fisso, per far emergere l’agricoltura. Il nostro intento - conclude Memeo – è mettere a disposizione uno spazio per incontrarsi e stare insieme». (f. p.)

