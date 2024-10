Al mercatino delle occasioni 

L’approccio non è dei migliori: «Affari? Su famini c’esti» . Ma la ragazza non demorde e mezzo secondo dopo tenta - con lodevoli doti di marketing - di rifilare un set da tè «completo, antico e di qualità» a dieci euro. Volendo scendono a nove, comunque, dopo i dovuti ringraziamenti per la generosità, il prodotto resta dov’era e il dialogo si conclude in cerca di nuove trattative. Funziona così, nel mercatino di piazza Is Maglias, erede povero di quello sfrattato da piazza San Michele. Dove in pochi hanno resistito al salto alla strada opposta e sarà la mattinata grigia con la minaccia della pioggia, ma ci sono pochi clienti e pure non troppo venditori.

Fede e pelati

È una sorta di quadrilatero della moda (andata), a prezzi più che popolari. Scarpe consumate, giacche più o meno dignitose e maglie che «fanno molto caldo». Ed è persino il giorno fortunato, coi saldi di mezza stagione: «Cinque capi a un euro», dice il venditore piazzato all’ingresso del market. Racconta di essere arrivato dal Marocco e sostiene che non sia più come una volta: «Non compra più nessuno, c’è crisi». E se gli chiedi il nome si chiude in un silenzio a oltranza. Nel telone accanto trovi una Bibbia a due euro; se vuoi il pacchetto del bravo credente ne aggiungi uno e ti porti a casa anche un rosario usato. Un metro più avanti due giovani offrono quattro pelati, tre pacchi di pasta a cinquanta centesimi l’uno, un asciugacapelli non funzionante e una decina in tutto di capi d’abbigliamento. «Abbiamo poca cosa oggi, è dura», racconta Simone, che vive al dormitorio insieme alla compagna Simona. «Qui non c’è lavoro, stiamo aspettando gennaio per andare in Germania».

Il re e il veterano

La poltrona di pelle color cammello, sistemata sotto l’albero, è un tocco di colore in un contesto piuttosto spento. Sopra c’è Sergio, 53 anni, cresciuto nel quartiere e oggi diventato re del mercato. «The king, ho anche lo scettro», scherza mostrando la stampella. In curriculum diversi anni da chef in giro per il mondo, un’incursione in carcere di un anno e mezzo: «Cosa mi ha insegnato? A non farmi più arrestare». Perché la funzione rieducativa, qualche volta evidentemente funziona. Comunque parla inglese, spagnolo e tedesco, ma dice che a San Michele non serve a nulla. L’unica lingua del posto è quella dell’arrangio, che s’impara in strada. Lo sa bene Ignazio che apre il mercatino senza porte: «Alle sette sono già qui, solitamente arrivo prima di tutti». Mostra una collezione di trousse e trucchi di marca. «Sono un affare imperdibile, mica roba che ti rovina occhi e pelle», assicura. In curriculum una sfilza di lavoretti, nella saline, in pastificio e come manovale. Ora fa il giro dei cassonetti del rione a raccattare merce da rivendere, «perché è incredibile tutta la roba nuova che la gente butta». Ci pensa lui a recuperarla e riportarla in vita offrendola al miglior acquirente. «Quanto si guadagna? Quando va bene anche 60 euro al giorno».

Davanti a Udella, superato il telone con il romanzo del giovane povero e un assortimento di poche pretese di frutta e verdura, c’è l’angolo di pizzi e merletti, con in mezzo le vaschette di pomodori secchi: tutti riposti con cura nella grandi ceste che un'anziana donna di Sarule scruta con attenzione e sguardo da intenditrice. «Un metro a un euro, arriva tutto dalla Sicilia», spiega Lucia, venditrice di Burcei. Che poi si dedica a Beppe, che va via con cinquanta centesimi in meno per un solo laccio da scarpe che adopererà come cintura. «I pantaloni mi scendono . Avevo un problema e l’ho risolto».

RIPRODUZIONE RISERVATA