Al Memoriale di Arbuticci caffetteria, bookshop e servizi 

Il Ministero della Cultura restaurerà a Caprera quella che fu la casa del comandante della fortezza di Arbuticci, costruita intorno al 1890, trasformata nel 2012 nel Memoriale Giuseppe Garibaldi. Diventerà una caffetteria con un bookshop e servizi igienici, e sarà di supporto per i visitatori e non solo, del Memoriale. Nei pressi dell’immobile infatti inizia il sentiero, frequentatissimo durante l’estate, che porta a Cala Coticcio. Posto al di fuori della ex fortezza, l’edificio ha una superficie complessiva di 120 metri quadri; era composto di tre locali principali, corridoio, cucina, dispensa e latrina (bagno). Attualmente si presenta in precario stato di conservazione ed in generale condizione di degrado, col tetto ed alcune parti crollate o vandalizzate, immerso, sia internamente che esternamente, in una folta vegetazione di macchia mediterranea. Il restauro comprende anche un intervento sull’ampio terreno adiacente, all’epoca coltivato a giardino, la cui area sarà di supporto ai servizi offerti dalla caffetteria. A beneficio del Memoriale Garibaldi e della caffetteria, un ulteriore finanziamento ottenuto dal Comune tramite l’ANCIM, consentirà di intervenire sulla stretta e tortuosa strada ex militare che collega il museo garibaldino di Arbuticci con la casa di Garibaldi, realizzando un più scorrevole percorso ad anello.

RIPRODUZIONE RISERVATA